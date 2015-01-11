Информация на 22 апреля: в Озерском городском округе заболевших коронавирусом нет

На 22 апреля в округе ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией не зафиксировано. На домашнем карантине находится 24 человека, прибывшие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Признаков респираторной инфекции у них нет.

Напоминаем, от пожилых граждан (старше 65 лет) принимаются заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств по телефонам: 9-04-26, 5-56-45. Услуги по доставке бесплатно оказывают специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения и волонтеры.

В арсенале каждого волонтера имеются: медицинские маски, антисептические средства, перчатки и желание прийти на помощь в любую минуту. Ежедневно, до и после смены волонтеры измеряют температуру, наблюдают за своим самочувствием. Перед началом осуществления волонтерской деятельности они проходят инструктаж по соблюдению техники безопасности при оказании помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

За период режима повышенной готовности специалисты комплексного центра социального обслуживания населения выполнили 213 заявок по доставке продуктов, лекарств, а также провели 651 консультацию по разным вопросам, которые были заданы пожилыми озерчанами.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42704/