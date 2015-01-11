Для оценки масштаба проблем бизнеса во всех регионах страны стартовал Всероссийский оперативный опрос предпринимателей.

За последние несколько недель не прекращается поток обращений в Торгово-Промышленную палата РФ о сложностях, с которыми столкнулись предприниматели сегодня в условиях пандемии коронавируса. Около 20 тысяц звонков поступило и продолжает поступать на «горячую линию» ТПП РФ с вопросами о мерах поддержки государства малого и среднего предпринимательства.

Сейчас очень важно поддержать бизнес и не оставить его «один на один» со своими проблемами, оставаться на непрерывной связи и находить системные решения.

С целью изменения настроения бизнеса и выявления проблем, с которыми столкнулись предприниматели во всех регионах страны, ТПП РФ запускает Всероссийский оперативный опрос предпринимателей для оценки масштаба проблем бизнеса «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ».

Полученные результаты будут формироваться в единый сводный документов анализа и предложений от бизнес и направляться каждую неделю в Правительство Российской Федерации.

Пройти опрос можно здесь: https://biznes-barometr-strani-2.testograf.ru

Южно-Уральская торгово-промышленная палата:

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