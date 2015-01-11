Южноуральцев призвали не ходить на кладбище в Радоницу

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий призвал южноуральцев отказаться от посещения храмов, молиться дома и не ходить на кладбище в день Радоницы, 28 апреля.

«В этом году, к большому сожалению, всем нам придется изменить своим устоявшимся многолетним традициям. Каждый из нас может заразиться и стать переносчиком коронавирусной инфекции, распространение которой в последние недели приняло масштабы эпидемии. Поэтому прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения храма, молиться дома и не ходить на кладбище», – отметил митрополит.

Владыка напомнил, что в большинстве храмов сейчас записки о здравии и упокоении можно подать по телефону или с помощью специальной формы в интернете. Что касается посещения кладбищ, усопшие, по словам Григория, не будут «ущерблены от того, что мы помолимся о их упокоении у себя дома, а прибрать места погребения приедем позже», когда режим самоизоляции отменят.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-prizvali-ne-hodit-na-kladbische-v-Radonitsu_125968.html