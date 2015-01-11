В Минпросвещении дали пояснения о замене школы дистанционкой

В России традиционное школьное образование полностью не будет заменено удаленными формами обучения. Однако, дистанционка будет помогать в обучении.

Как передаёт “Интерфакс - Россия”, об этом заявил на пресс-конференции министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в ведомстве есть понимание того, что общение детей в школе бесценно и традиционную систему образования заменять дистанционным не планируется. В свою очередь, удаленное обучение будет помогать школьному образованию.

Кравцов пояснил, что наработанные и внедренные в систему начального и среднего образования за время пандемии наработки будут применять и дальше. Он привел в пример сезонные всплески заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также удаленная форма поможет тем ученикам, которые не смогут посещать стены школы по состоянию здоровья.

Министр уточнил, что видеоуроки, которые транслируются на каналах “Триколор-ТВ” и ОТР, охватывают 5 млн учеников, в том числе и два миллиона выпускников, готовящихся к сдаче Единого и Основного госэкзамена.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-minprosveshchenii-dali-poyasneniya-o-zamene-shkoly-distancionkoy