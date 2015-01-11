Свыше 3 тыс. южноуральцев взято под наблюдение врачей из-за коронавируса

По данным на 26 апреля, свыше 3 тыс. жителей Челябинской области находится под медицинским наблюдением из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Остается под наблюдением 3 243 человека, из них 18 – это граждане других стран», – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, на 14-дневный учет у врачей должны встать все, кто вернулся из Москвы и области, Санкт-Петербурга, а также из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

В настоящее время в Челябинской области зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции. Трое скончались.

За минувшие сутки в регионе проведено 2 166 тестов, с начала года – 41 817 обследований.

https://dostup1.ru/society/Svyshe-3-tys-yuzhnouraltsev-vzyato-pod-nablyudenie-vrachey-iz-za-koronavirusa_126033.html