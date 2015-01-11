Жителей Кусы предупредили о возможной эвакуации из-за прорыва дамбы

В Кусе прорвало дамбу на местном пруду – при резком подъеме воды возможно подтопление жилых домов, ситуацию контролируют власти и МЧС.

Со ссылкой на замгубернатора – министра общественной безопасности Челябинской области Олега Климова сообщается, что в зону возможного подтопления попадает 22 дома, в которых проживают 58 человек. Всех жителей предупредили быть готовыми к временной эвакуации: собрать документы, ценные вещи. Пункт временного размещения развернут в школе.

Временную земляную дамбу оградили бетонными блоками, размыв почвы устраняется.

Сотрудники МЧС установили линейку для отслеживания уровня воды. По словам главы города Валерия Васенева, во второй половине дня в пятницу, 24 апреля, уровень воды снизился.

https://dostup1.ru/accident/Zhiteley-Kusy-predupredili-o-vozmozhnoy-evakuatsii-iz-za-proryva-damby_126011.html