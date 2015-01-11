Разгон в лето. В Челябинской области потеплеет до +17

В Челябинской области, наконец, начала повышаться температура. В ближайшие сутки в регионе потеплеет до +17.

Сегодня, 27 апреля, южноуральцев ожидает облачная погода с прояснениями, правда временами возможен дождь. Днем максимальная температура воздуха на улице составит +12-17 градусов, однако возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

На неделе температура, по прогнозу Гидрометцентра, будет повышаться постепенно и к субботе столбик термометра должен преодолеть отметку в 20 градусов.

Что касается наблюдений за погодой, считалось, что в этот день светлые и легкие облака среди темных предвещают дождь с ветром. Также по народным приметам, если в эту пору березы дают много сока, то осень будет поздней, верба расцвела — пора сажать деревья, а вот журавль в небе сулил жизненную удачу.

А еще наши наблюдательные предки замечали в этот день необычное поведение ворон. Эти птицы купались в лужах и ручьях вместе с воронятами, а после отпускали своих птенцов во взрослую жизнь. Люди переняли этот птичий ритуал и устраивали смотрины и сватовство.

https://www.cheltv.ru/razgon-v-leto/