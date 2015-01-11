В Челябинской области не исключают введения масочного режима

Власти Челябинской области рассматривают вариант введение обязательного масочного режима в общественных местах – об этом на брифинге 27 апреля заявил губернатор Алексей Текслер.

«Мы рассматриваем введение обязательного масочного режима в закрытых пространствах – магазинах, организациях, МФЦ, общественном транспорте. Решается вопрос о продаже текстильных гигиенических масок в аптеках. Сейчас количество медицинских масок в аптеках увеличивается», – сообщил глава региона, добавив, что в Челябинской области благодаря РМК появилась линия по производству масок.

Алексей Текслер не исключает, что часть масок будет направляться в аптеки.

Отметим, что в Свердловской области обязательный масочный режим вводится с 1 мая.

По словам Алексея Текслера, решение об ужесточении режима или его ослаблении будет приниматься после майских праздников. В регионе 40-процентный прирост заболеваемости дала вспышка в Златоусте, но ее удалось локализовать. Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, потребности в карантине нет.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ne-isklyuchayut-vvedenie-masochnogo-rezhima_126058.html