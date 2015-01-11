В Озерском городском округе продолжаются выдача и доставка продовольственных наборов

На днях глава округа Евгений Щербаков посетил Комплексный центр социального обслуживания населения, где начали выдавать продуктовые наборы для детей-инвалидов, средства на которые были выделены из местного бюджета.

Глава округа убедился в качестве продуктового набора:

- Акцент сделан правильный: собраны продукты питания, которые пригодятся мамам во время приготовления пищи, и сладости, которые так любят дети: шоколад, печенье, вафли. Все продукты свежие, сроки реализации соблюдены, в чем я сегодня удостоверился, рассмотрев каждую позицию.

- Эти продукты как никогда необходимы нашей семье. Семьям с особыми детьми не просто во все времена, а сейчас особенно тяжело, так как у многих упали и так не высокие доходы семьи. А для наших детей главное - это полноценное питание. Очень приятно, что администрация округа заботится о нас в такое непростое для всех время, - поделилась своими впечатлениями Мария Николаевна, мама ребенка с ограниченными возможностями.

Родителям детей-инвалидов выдали наборы с соблюдением всех мер предосторожности, пакеты с продуктами забирали в назначенное время из Комплексного центра.

Напомним, продолжается выдача продуктовых наборов одиноким инвалидам старше 70 лет, продукты для этой категории жителей округа каждому адресату доставляют волонтеры, не только в Озерске, но и в Метлино, Новогорном.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42749/