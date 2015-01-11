Бессмертный полк - В ОНЛАЙНЕ!!!

9 мая, в 75-летнюю годовщину Великой Победы, военный парад и шествие Бессмертного полка не состоится… Будет перенесён на другую дату.

Но ограничительные меры не помешают нам отпраздновать День Победы и вспомнить наших героев: переходим в онлайн-формат.

Администрация Озерского городского округа и компания «УКС» предлагают провести шествие Бессмертного полка в онлайн режиме на канале УКС-ТВ, в YouTube-канале, на городских сайтах и в группах в социальных сетях.

Уважаемые озерчане, поддержите эту идею! Примите участие в проекте!

Всё, что нужно - это прислать на адрес:

b.polk2020@yandex.ru

- видеозапись с рассказом о своих родных (участниках Великой Отечественной войны или тружениках тыла) и их фотографиями. Продолжительностью не более 1 минуты. Качество съемки - не менее 1920х1080p (камера смартфона поддерживает этот размер). При записи видео фотографию желательно держать в руках.

- или просто свою фотографию (или фотографию вашей семьи) вместе с портретом или портретами своих родных, с которыми вы планировали выйти на шествие 9 мая. Расширение – не менее 1920х1080p (камера смартфона поддерживает этот размер, а также любой беззеркальный и зеркальный фотоаппарат).

Онлайн-трансляция ваших роликов и фотографий (онлайн-шествие Бессмертного полка) начнётся на канале УКС-ТВ 9 мая в 12:00 и продолжится целый день.

Трансляцию также можно будет также посмотреть на сайтах Озерск.ру и Озёрск74.ру, на канале «УКС» в YouTube и в группах «ВКонтакте»: нашей (https://vk.com/ozersknews_ и "Мы с Маяка" (https://vk.com/mayak_ozersk) .