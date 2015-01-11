Ураганный ветер и дожди обрушатся на Челябинскую область

Днем 30 апреля в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди – в отдельных районах прогнозируется усиление ветра 22-27 м/с.

Ночные температуры будут составлять от нуля до плюс пяти градусов. Днем потеплеет до 9-14 градусов, на юге области – 14-19.

В южных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/Uragannyy-veter-i-dozhdi-obrushatsya-na-Chelyabinskuyu-oblast_126131.html