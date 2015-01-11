Муниципалитетам разрешили запустить садовые маршруты с 1 мая

Муниципалитеты Челябинской области смогут сами принимать решение о сроках запуска садовых маршрутов, при этом обязательным условием их работы будет соблюдение санитарно-эпитемиологических норм.

Об этом губернатор Алексей Текслер заявил 29 апреля в ходе брифинга.

«Если муниципалитеты примут решения возобновлять садовые маршруты, они должны соблюдать все режимы безопасности. Все пассажиры должны быть в масках, размер автобусов и частота рейсов должны быть увеличены, необходимо скорректировать расписание. Нужно обеспечить посадку не более 50% вместимости и проводить дезинфекцию транспорта после каждого рейса», - уточнил губернатор.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области договорилось с перевозчиками об увеличении в два раза количества автобусов на садовых маршрутах. "Если водитель увидит, что заполнена половина салона в автобусе, а желающие уехать еще есть, то он сразу будет вызывать второй автобус», - пояснили в пресс-службе ведомства. Такие меры предпринимают для того, чтобы у всех пассажиров была возможность соблюдать социальную дистанцию.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/municipalitetam-razreshili-zapustit-sadovye-marshruty-s-1-maya