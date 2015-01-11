В столице Урала ликвидировали 3 боевиков, готовивших теракт

В Екатеринбурге проведена контртеррористическая операция, в ходе которой ликвидированы три боевика, – сообщается, что они готовили теракты на территории Свердловской области.

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО), в ходе которой нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы», – сообщает ТАСС со ссылкой на информцентр Национального антитеррористического комитета.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области уточнили, что режим КТО вводился также в пригородном Арамильском городском округе. «С 05.15 (03.15 мск) 30 апреля 2020 года на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области отменен правовой режим контртеррористической операции, КТО завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении ведомства.

https://dostup1.ru/accident/V-stolitse-Urala-likvidirovali-3-boevikov-gotovivshih-terakt_126146.html