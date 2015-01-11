Коронавирус: на 3 мая подтверждено 697 случаев в Челябинской области

Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области на утро 3 мая достигло 697 – за минувшие сутки подтверждено 54 новых случая COVID-19/

«Из подтвержденных пациентов 74 выздоровели и выписаны, 608 – продолжают лечение, семь граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», – говорится в сообщении.

Один пациент за прошедшие сутки скончался от коронавирусной инфекции.

В пунктах временного размещения для здоровых граждан находится 65 человек без признаков заболевания. Все под постоянным наблюдением врачей.

https://dostup1.ru/medicine/Koronavirus-na-3-maya-podtverzhdeno-697-sluchaev-v-Chelyabinskoy-oblasti_126203.html