Май в Челябинской области ожидается теплым

Последний месяц весны, по прогнозам синоптиков, обещает быть достаточно теплым, дождливыми ожидаются лишь одна треть дней.

По данным Gismeteo, начало месяца обещает быть прохладным и дождливым. C пятого мая погода начнет налаживаться. Столбик термометра превысит отметку плюс 20 градусов, существенных осадков не ожидается. По-летнему теплая погода сохранится до 12 мая. Затем немного похолодает – до плюс 17 градусов, ожидаются дожди. С 18 мая прогнозируются жаркая летняя погода – столбик термометра будет взбираться выше тридцатиградусной отметки. Последние несколько дней мая жара спадет.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в мае по области составляет плюс 10-13 градусов. В теплые годы она повышается до плюс 14-18 градусов, в холодные – опускается до плюс 5-8 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 32-36 градус, в Челябинске – плюс 35 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 9-14 градусов, в Челябинске – минус 11 градусов.

В мае часто бывает возврат холодов, в северной половине области устанавливается временный снежный покров до 5 см. До 8-10 дней на севере, 2-6 дней – в южной половине области наблюдается мокрый снег с дождем. В отдельные годы наблюдаются метели до 2-4 дней в месяц. Очень редко, 1-2 дня, на всей территории области наблюдаются гололед и налипание мокрого снега на провода. Уже не редкость в мае грозы 3-13 дней, 1-4 дня за месяц с градом и пыльными бурями.

В народе май ласково называют «травень», «цветень», «розоцвет». И действительно, в мае все расцветает, обновляется. Май, последний месяц весны, связан с началом работ в огороде и в поле.

День святого Георгия Победоносца, или Юрьев (Егорьев) день, празднуется шестого мая. В этом празднике также соединились вместе христианские и языческие обряды. В городах в начале мая тоже проходили празднования, связанные с приходом весны, пробуждением природы.

Наши предки отмечали, хорошее начало мая сулит холодную вторую половину месяца, и наоборот. В первой половине мая возможны возвраты холодов с заморозками на почве. Примечали, если в мае было много дождей, то их будет мало и в сентябре, и наоборот. Во время цветения черемухи всегда наступает прохлада. Особенно холодно бывает, когда разворачивается дуб.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/may-v-chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-teplym