Синоптики обещают летнее тепло в Челябинской области

Столбики термометров в ближайшие дни будут стабильно держаться на отметках плюс 25-27 градусов, в ночные часы температура воздуха составит плюс 7-12.

По информации Челябинского ЦГМС, предстоящей ночью в регионе будет плюс 5-10, в горах и низинах – до плюс двух градусов, днем в среду, 6 мая – 20-25 тепла, малооблачно, без осадков.

Напомним, средняя температура воздуха в мае составляет плюс 10-13 градусов. В теплые годы она повышается до 14-18, в холодные опускается до плюс 5-8 градусов.

В течение суток атмосферное давление понизится с 749 до 746 мм ртутного столба, то есть останется выше нормы – 739 мм. Геомагнитное поле спокойное.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-obeschayut-letnee-teplo-v-Chelyabinskoy-oblasti_126239.html