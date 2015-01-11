Главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин

Новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» на следующие три года станет Анвар Гатиятулин.

«Я, как и все болельщики "Трактора", очень рад, что мы вместе – команда, болельщики и новый главный тренер. Анвар Рафаилович тот человек, с которым связаны последние спортивные успехи "Трактора". Болельщики заждались возвращения победных эмоций. Мы ждем, что Вы сможете продолжить славные традиции челябинского хоккея», – сказал губернатор Челябинской области, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер.

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин представил проект стратегии развития клуба на ближайшие пять лет. Документ основан «на современных моделях и лучших традициях южноуральского хоккея, с опорой на воспитанников своей хоккейной школы».

«Я рад вернуться в Челябинск, в "Трактор". С сегодняшнего дня приступаю к работе. Благодарю за доверие», – сказал Гатиятулин.

Гатиятулин последние два сезона работал в тренерском штабе петербургского СКА и сборной России. На чемпионате мира 2019 года национальная команда стала бронзовым призером. В сезоне-2018/19 СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.+

Гатиятулин уже возглавлял «Трактор», в сезоне-2017/18 он привел челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.

«Черно-белые» закончили сезон-2019/20 под руководством Владимира Юрзинова-младшего, команда не попала в плей-офф. Контракт с этим специалистом истек 30 апреля.

https://dostup1.ru/society/Glavnym-trenerom-Traktora-stal-Anvar-Gatiyatulin_126227.html