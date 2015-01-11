Праздник Победы в новом формате: онлайн и с открытыми окнами

Несмотря на строгие ограничения в связи с распространением коронавируса, учреждения культуры и образовательные учреждения Озерского городского округа подготовили праздничные программы, посвященные 75-летию Великой Победы.

В городе, на улицах и во дворах будут организованы поздравительные мероприятия, на которых участники исполнят песни и стихи о войне и Победе, назовут имена ныне живущих фронтовиков, поздравят всех жителей Озерска с великой датой. Все мероприятия будут проведены с соблюдением социальной дистанции между участниками. Жители города, чьи дома находятся рядом с площадками, смогут выйти на балконы или открыть окна, подпеть артистам агитбригад, аплодировать им и получить заряд праздничного настроения.

Начало: 8 мая в 17:00.

Концертные программы можно будет посмотреть в группах в "ВКонтакте" и на странице Инстаграм.

Дворец творчества детей и молодежи: https://vk.com/dtdm_ozersk

Театр «Наш дом»: https://vk.com/teatr_ozersk и Инстаграм: @nash_dom_teatr

ЦКиДМ «Мир»: https://vk.com/mir_ozr

9 мая состоится акция, посвященная Дню Победы: в 19-00 эфиры радиостанций прервутся для трансляции «Минуты молчания». Жителям округа предлагаем выйти на балконы с портретами ветеранов или выставить их портреты в окнах домов.

9 мая в 22:00 пройдет всероссийская акция Памяти «Фонарики Победы» в знак памяти и уважения к подвигам и героям Великой Отечественной войны.

Цель акции «Фонарики Победы» – почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда, в силу сложившихся обстоятельств мы не можем выйти на улицу с Бессмертным полком, но можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности тем, кто подарил нам этот день.

Для этого достаточно будет выйти на балкон или подойти к окну с зажженными бытовыми фонариками, свечами или фонариками в смартфонах.​

Фотографии и публикации, посвященные акции, можно разместить в социальных сетях под хэштегами​ #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.

9 мая в 12:00 начнется онлайн-трансляция видеороликов и фотографий (онлайн-шествие Бессмертного полка) на канале УКС-ТВ 9 мая в 12:00 и продолжится целый день. Трансляцию также можно будет посмотреть на сайте Озерск.ру, на канале «УКС» в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCi8Z4seF6N3a-CGM2-Dk.... и в группах «ВКонтакте» https://vk.com/ozersknews, https://vk.com/ozersk_official, https://vk.com/mayak_ozersk.

Также свои онлайн-программы в социальной сети «ВКонтакте» подготовили театр драмы и комедии «Наш дом», театр кукол «Золотой петушок», Культурно-досуговый центр.

https://vk.com/teatr_ozersk

https://vk.com/zol_petushok_oz

https://vk.com/kdc.ozersk

Кроме того, Озерский городской округ примет участие в проекте «Окна Победы»: на окнах зданий Детской художественной школы и Управления социальной защиты населения будут размещены рисунки учащихся на тему Великой Победы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42851/