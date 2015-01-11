Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.05.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 08 мая 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 6 град. С

• атмосферное 744 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 80 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Монтажников 22-1,2п с 8.30 до 15 часов

К. Маркса 4-10п, Гайдара 11-2п, Луначарского 5-4п, Свердлова 2 с 9 до 12 часов

Трудящихся 41 (пос. №2) с 9 до 13 часов

2 В сетях электро- снабжения отключения не планируются

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Монтажников 22-1,2п с 8.30 до 15 часов

К. Маркса 4-10п, Гайдара 11-2п Луначарского 5-4п, 15-1п, Свердлова 2 с 9 до 12 часов

Трудящихся 41 (пос. №2) с 9 до 13 часов

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, ограничивается пребывание на улице. Выход на улицу без крайней необходимости запрещен. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Только самоизоляция поможет остановить распространение вируса.

Вниманию жителей округа!

С 01 апреля 2020 в лесах Челябинской области установлен пожароопасный сезон, на период которого запрещается:

пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);

употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочный материал;

заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользовать открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

оставлять бутылки или осколки стекла;

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях в лесу;

разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

7-9 мая на всей территории Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

6-10 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода, со среднесуточной температурой воздуха на 7-8° выше нормы.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 08 мая 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 5-10°, в горах и низинах до плюс 1°, днем плюс 23-28°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Ледовая обстановка: все озера, расположенные на территории городского округа, очистились от льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2). На территории округа действует 4 класс пожарной опасности.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а также порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохранится тенденция роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, китайским коронавирусом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, а также выезд на территорию Китая), острыми кишечными инфекциями: ротовирусной и сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, связанных с нарушениями технологий приготовления и хранения пищевых блюд в системе общепита.

В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 190 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/42853/