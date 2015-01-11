Под контролем губернатора. 44 тысячи пожилых южноуральцев получат продуктовые наборы

Губернатор решил лично проверить продуктовые наборы, которые будут вручать одиноким пенсионерам и всем без исключения ветеранам Великой Отечественной в честь Дня Победы. Гуманитарную помощь собирают всем миром.

В пакет входят продукты первой необходимости – гречка, макароны, консервы – кукуруза и горошек. Всего такие подарки получат 44 тысячи пожилых людей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» Игорь Болонин.

На этом продовольственном складе работа просто кипит. Настоящий конвейер с соблюдением социальной дистанции образовали волонтеры. В пакеты они аккуратно укладывают продукты для тех, перед кем южноуральцы в неоплатном долгу – для ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому губернатор просит добровольцев поспешить – ведь на счету каждая секунда.

«Надо успеть вовремя, дорога ложка к обеду! Чтобы непосредственно на праздник или завтра ветераны получили наборы», – отметил Алексей Текслер.

Шоколад, красная икра, сыр, фрукты, сладости – праздничный наборы для ветеранов собирали всем миром: деньги и продукты присылали неравнодушные южноуральцы, предприниматели, фермеры, промышленники. Продуктов так много, что волонтерам приходится работать в две смены.

«Ставится конвеер и ребята складывают те позиции, которые предусмотрены списочком. До такой степени они втягиваются и заинтересованность проявляют, что некоторые не по одному, а по три-четыре раза приезжают сюда», – рассказывает Татьяна Дорохова, руководитель регионального отделения благотворительного фонда “Русь”.

Среди волонтеров: студенты, молодые пенсионеры, есть и ветераны горячих точек.

«Конечно, доброволец, это же прежде всего сердце! А оно не позволяет сидеть равнодушным, когда нужна кому-то помощь», – говорит волонтер, член организации “Офицеры России” Филипп Венедиктов.

Тут же собирают продуктовые наборы для всех одиноких пенсионеров области, которые из-за угрозы коронавируса в эти дни – на вынужденной самоизоляции. Всего такой гуманитарной помощью обеспечат 44 тысячи южноуральцев.

«Полная поддержка со стороны региона и слова благодарности ребятам, которые эту помощь осуществляют. Также налажено тесное взаимодействие с социальными службами региона: уточнение списков, адресов. Доставляются, в том числе, с помощью соцработников эти наборы», – заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

При этом каждого из ветеранов Великой Отечественной войны ждут еще два скромных, но символичных подарка – это георгиевская ленточка с красной гвоздикой – как знак благодарности героическим землякам за мирное небо Родины и очередной цветущий май.

https://www.cheltv.ru/pod-kontrolem-gubernatora/