Зараженных 967. В Челябинской области прирост больных и новая жертва коронавируса

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Челябинской области продолжает расти. Так за минувшие сутки выявлено еще 68 положительных результатов.

По данным Минздрава, всего в регионе 967 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Все пациенты находятся в специализированных инфекционных отделениях больниц под наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

За прошедшие сутки умер 1 человек – COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Пациентке был 81 год, а основная причина смерти – сердечная недостаточность.

188 пациентов с подтвержденным диагнозом уже выздоровели и были выписаны из больниц.

В ведомстве напоминают гражданам о том, что не стоит забывать о мерах безопасности: чаще мыть руки и носить в общественных местах защитные маски.

https://www.cheltv.ru/zarazhennyh-967/