В Челябинской области загорелся Ильменский заповедник

В Челябинской области утром 7 мая загорелся Ильменский заповедник (Миасс) – с огнем не удалось справиться до сих пор.

Утром 7 мая очевидцы сообщили диспетчеру пожарной охраны Миасса о задымлении в районе лесного массива Ильменского заповедника. Сигнал был передан сотрудникам лесничества. Обнаружив очаг возгорания и уточнив его координаты, специалисты передали информацию в МЧС и приступили к тушению. На помощь были направлены огнеборцы Миасского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели.

Отягощающим фактором стало то, что местность, где произошел пожар, недоступна даже для пожарной автоцистерны. Прибывшие огнеборцы шли пешком с ранцевыми лесными огнетушителями к месту пожара. Площадь пожара стремительно росла, после полудня она составляла 15 гектаров. На подмогу прибыли силы и средства из Челябинска. Всего на месте происшествия было задействовано 17 единиц техники и 71 человек.

Ближе к 10 вечера пламя удалось локализовать на площади в 24 гектара, однако потушить огонь полностью на данный момент не удалось, пожарные, спасатели и лесники продолжают работать на месте происшествия. Специалисты МЧС предполагают, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

https://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinskoy-oblasti-zagorelsya-Ilmenskiy-zapovednik_126304.html