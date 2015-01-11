Информация о режиме работы образовательных организаций Озерского городского округа

С 12 мая и до особого распоряжения работа образовательных организаций продолжает осуществляться в режиме:

1. Детские сады

Работают в прежнем режиме «дежурных групп»: родители не позднее, чем за один день письменно информируют руководителя ДОУ о том, что с 12 мая они приступают к осуществлению трудовой деятельности, подтверждают копиями справок работодателя, прилагают разрешительные медицинские документы на ребенка.

В дежурные группы детских садов по потребности могут приниматься дети из многодетных семей и семей, в которых один родитель воспитывает детей.

2. Общеобразовательные организации (школы)

С 12.05.2020 в 1 – 10 классах продолжается дистанционное обучение. Окончание учебного года согласно календарным графикам школ.

Вопрос организации подготовки выпускников 11 классов к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) в очном режиме (в здании школы) с соблюдением всех профилактических мер или продолжится дистанционно, будет решен Губернатором Челябинской области 11 мая.

3. Учреждения дополнительного образования продолжают обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Во всех образовательных организациях продолжат выполняться все профилактические меры, согласно рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции.

В Управлении образования в рабочие дни продолжают работать телефоны «горячей линии»:

28169 – Горбунова Любовь Владимировна, начальник Управления;

72456 – Втехина Оксана Викторовна, заместитель начальника;

41994 – Теплыгина Аннам Борисовна, начальник отдела общего и дополнительного образования.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42872/