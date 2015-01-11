Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 31 мая.

«Штаб проанализировал динамику заболеваемости и принял такое решение», – сказал глава региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что режим выходных дней прекращается с 12 мая. При этом глава государства подчеркнул, что единого подхода по режиму ограничений для регионов страны не будет, поскольку ситуация везде разная.

Также с 12 мая в Челябинской области введен обязательный масочный режим – это означает, что носить маску нужно будет в общественных местах.

https://dostup1.ru/society/Rezhim-povyshennoy-gotovnosti-v-Chelyabinskoy-oblasti-prodlen-do-31-maya_126357.html