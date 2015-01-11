О работе дошкольных образовательных организаций

Уважаемые родители!

В связи с завершением на территории Российской Федерации периода нерабочих дней, но с сохранением в Челябинской области режима повышенной готовности, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области дошкольные образовательные организации Озерского городского округа осуществляют свою деятельность в зависимости от потребности населения в режиме дежурных групп.

Для посещения ребенком детского сада родители (законные представители) не позднее, чем за сутки уведомляют руководителя дошкольной образовательной организации о том, что они приступают к осуществлению трудовой деятельности и прилагают медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и об отсутствии контакта с инфекционным больным, в том числе по COVID-19.

Получить медицинскую справку необходимо в детской поликлинике (ул. Советская, д.5; пр. Победы, д.27) в часы приема участкового педиатра, предварительно записавшись любым удобным способом (Интернет, инфомат, тел. регистратуры: 7-48-32), в доврачебном кабинете №104 (пр. Победы,27) в часы приема, в кабинетах №209, 106 (ул. Советская, 5а) с 8.00 до 16.00.

Обращаем ваше внимание на то, что с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), допуск детей в детский сад ежедневно осуществляется по результатам беседы с родителями (законными представителями), утреннего осмотра и термометрии детей в присутствии их родителей. При выявлении признаков заболевания (кашель, чихание, насморк и т.д.) дети в коллектив не допускаются.

http://gorono-ozersk.ru/node/7235