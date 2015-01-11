Дань Победе: Озерск принял участие во Всероссийской акции «Вам, родные»

Накануне Дня Победы в 84 регионах страны активисты Всероссийской акции #МыВместе приняли участие в проекте по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны. В Озерском городском округе волонтёры поздравили 38 ветеранов, передали им продуктовые наборы, букеты гвоздик и открытки, украшенные Георгиевскими лентами.

Следует отметить, что «Вам, родные» – это социально значимый благотворительный проект, направленный на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны по спискам, сформированным Министерством труда и Пенсионным фондом России. Организатор – Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», поэтому составу и качеству подарочного набора, а также надлежащим условиям его транспортировки и персонального вручения было уделено особое внимание (каждое вручение должно было быть зафиксировано на бумаге и на фотографии).

Оператором акции на Южном Урале выступил благотворительный фонд «Русь», который за время действия ограничительных мероприятий неоднократно оказывал помощь разным социальным категориям граждан. Патронаж осуществлялся областным правительством. Организацией доставки в муниципалитетах занимались волонтеры и сотрудники комплексных центров.

В Озерский городской округ праздничные наборы были доставлены рано утром 8 мая на КПП. Волонтёры оперативно перегрузили их на машину управления социальной защиты и доставили в Комплексный центр.

– Мы получили продовольственные наборы и цветы для вручения нашим дорогим ветеранам. Для работников социальной сферы и волонтеров это была очень важная и почетная работа, возможность еще раз сказать слова благодарности героям за их мужество – отметила начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова.

– Хочу отметить слаженную работу специалистов управления социальной защиты и Комплексного центра, которые обзвонили всех ветеранов и предупредили о том, что им будут доставлены подарочные наборы. Кроме того, для нас были подготовлены списки и адреса, куда необходимо их доставить. Информация для нас была подготовлена очень тщательно, – подчеркнула главный специалист аппарата Собрания депутатов округа, координатор акции #МыВместе в Озерске Наталья Гаёва.

Продовольственные наборы и цветы предназначались 38 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Озерске, а также в посёлках Метлино и Новогорный. Помимо продуктовой корзины и букета гвоздик озерским ветеранам вручались открытки, нарисованные воспитанниками Детской художественной школы Озерска и напечатанные в типографии ФГУП «ПО «Маяк», а также Георгиевские ленты и шоколад. Напомним, что волонтеры в ходе общения с пожилыми людьми соблюдали все меры предосторожности, каждый был обеспечен специальными средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Регулярно использовались антисептические средства и санитайзеры.

– В подарочных наборах были, в том числе и молочные продукты, поэтому необходимо было передать их ветеранам очень быстро. Вызвались выполнить доставку восемнадцать волонтёров, ребята задействовали девять легковых машин – личный транспорт, мы разбили адреса по районам и в течение полутора часов все наборы были доставлены. Хочу отметить, что наши волонтёры не считаются со временем и личными планами, и в это непростое время стараются выполнить свою волонтёрскую миссию. Акция «Вам, родные» получилась очень трогательная, слёзы на глазах были и у молодых людей, и у ветеранов, – отметила Наталья Гаёва.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42913/