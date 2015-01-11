Осенью в Челябинской области ожидают вторую волну коронавируса

Власти Челябинской области не исключают, что вторая волна коронавируса может прийти в регион осенью – об этом на брифинге 14 мая заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Осенью мы можем столкнуться со второй волной коронавирусной инфекцией, и мы должны быть к этому готовы. Важно провести иммунизацию населения от гриппа. Мы будем стремиться к тому, чтобы начать ее раньше и охватить большее число лиц», – отметила вице-губернатор.+

По словам Ирины Гехт, в Челябинской области чаще болеют люди в возрасте 51-69 лет. Нарастает число ковидных пневмоний, выявленных с помощью КТ. Более чем за месяц было проведено 4 тыс. КТ, почти 53 % показали ковидную пневмонию, динамика нарастает.

Напомним, по данным на 14 мая, в Челябинской области за сутки 105 человек заболели коронавирусом – всего подтверждены 1 438 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии умерли 15 человек. В регионе осталось всего три территории, куда не проник коронавирус.

https://dostup1.ru/society/Osenyu-v-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayut-vtoruyu-volnu-koronavirusa_126452.html