В театре кукол «Золотой петушок» готовится к постановке спектакль «Вовка из Сороковки»

Интересно отметить, что название спектакля придумала актриса театра Светлана Трофимова-Ерохина. В группе театра кукол вКонтакте за него развернулась настоящая борьба. В процесс активно включились зрители: обсуждали, предлагали свои варианты. И общим голосованием в сети – выбрали!

Впервые театр кукол расскажет о создании атомного города на Урале, рождение которого имело важное стратегическое значение для мирной жизни нашей страны.

Уникальность спектакля в том, что в основе пьесы лежат исторические факты становления Озерска. Рассказ о знаковых местах города атомщиков. Автор пьесы – главный режиссер театра кукол Дмитрий Ерохин.

Задача автора состояла в том, чтобы интересно и занимательно рассказать детям сложную взрослую историю, представить её таким образом, чтобы маленькие жители города могли гордиться своей малой Родиной.

Чтобы рассказать историю живо и наглядно, главный герой отправился на прогулку по Озерску с фотографом Владимиром Оськиным.

Каждую неделю он рассказывает о том, где побывал. Город – это не просто точка на карте и не название, а люди, живущие в нем, с разными судьбами, историями семей и любимыми улочками.

В пути ему встречались разные люди, маленькие и взрослые.

Сначала Вовка встретил главу Озерского городского округа Евгения Щербакова. Он очень серьезный, потому что ему приходится решать много проблем.

А потом Вовка познакомился с Лизой, она тоже самый главный человек в городе, потому что дети – это наше будущее!

Режиссер-постановщик Дмитрий Ерохин убежден, что с маленькими детьми надо говорить по-взрослому, они должны знать историю своего края и любить свой город.

Художник-постановщик спектакля Екатерина Казакова, она работает в театре кукол художником-бутафором. Спектакль «Вовка из Сороковки» её первая самостоятельная работа. Она не только придумала образ главного персонажа, декорации, сценографию, но провела онлайн мастер-класс по труду для младших школьников по эскизам созданного спектакля. Показала, как можно устроить собственный домашний театр из пластичных материалов.

Главного героя спектакля – Вовку она сделала своими руками. Он получился милым и светлым и стал источником вдохновения озерского мастера-прикладника.

Озерчанка Людмила Андреевна Муратчина сваляла из шерсти своего Вовку.

– Сижу дома, на самоизоляции день длинный. Вот что-нибудь да выдумываю, чтобы нескучно было. Люблю делать, поделки из шерсти. Мой Вовчик не только стоит, он и сидеть может, – рассказывает о поделке Людмила Андреевна. – Характер у него покладистый и немного ершистый, как у любого мальчишки. Он готов ко всему новому, неизвестному, таинственному и неизведанному.

Мы все ждем премьеру спектакля. Хочется побольше узнать о родном городе. Совершить увлекательную прогулку по Озерску.

А пока сидим дома, изучаем историю любимого города с Вовкой, она здесь:

https://vk.com/zol_petushok_oz

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42936/