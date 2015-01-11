Зарегистрированы новые случаи заболевания Covid 19 в Озёрске

Информация на 15 мая.
Зарегистрировано: 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
больных COVID-19 : 11 человек, из которых 2 ребенка;
выздоровел: 1 человек.
В данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 находятся 9 пациентов. Они получают все необходимое лечение. Двое пациентов по медицинским показаниям переведены на лечебную базу г. Челябинска.
Напоминаем: с 12 мая в Челябинской области действует обязательный масочный режим.
Необходимо носить защитные маски в общественных местах – магазинах, различных учреждениях, в транспорте, в том числе в такси. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.