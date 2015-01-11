За сутки на Южном Урале 73 человека заболели коронавирусом

По данным Минздрава на 15 мая, за сутки в Челябинской области 73 человека заболели коронавирусом – в регионе подтверждены 1 511 случаев заболевания COVID-19.

За сутки выписано 58 человек. Всего 496 пациентов выздоровели и выписались из больниц.

Умер один человек. Это пациентка в возрасте 96 лет, у нее было повторное нарушение мозгового кровообращения, отек головного мозга, COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

https://dostup1.ru/medicine/Za-sutki-na-Yuzhnom-Urale-73-cheloveka-zaboleli-koronavirusom_126470.html