Заморозки в Челябинской области сохранятся 16 мая

В Челябинской области ночью и утром 16 мая ожидаются заморозки до минус одного градуса в воздухе и до минус трех – на почве.

Напомним, заморозки прогнозировались также ночью 15 мая.

По данным метеоцентра Фобос, на Европейской части России усиливается вторжение холода. В Санкт-Петербурге прошел снегопад. В средней полосе похолодание отметится заморозками.

По информации челябинских синоптиков, в субботу, 16 мая, будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В воскресенье, 17 мая, в горах и низинах похолодает до нуля.

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-v-Chelyabinskoy-oblasti-sohranyatsya-16-maya_126463.html