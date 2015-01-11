Советник гендиректора ПО «Маяк» скончался от коронавируса в Москве

Советник генерального директора ПО «Маяк» Игорь Мышлецов скончался в больнице в Москве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Мышлецов Игорь Анатольевич работал в московском представительстве "Маяка" и проживал в столице. Коронавирусом он заболел в конце апреля и проходил лечение в Москве. Все представительство сейчас на карантине, коллеги Мышлецова находятся в безопасных условиях и соблюдают все эпидемиологические меры», – говорится в сообщении.

Игорю Мышлецову было 59 лет.

https://dostup1.ru/society/Sovetnik-gendirektora-PO-Mayak-skonchalsya-ot-koronavirusa-v-Moskve_126489.html