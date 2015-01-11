Погода в июне. Такого поворота на Урале не ожидал никто

Погода на Урале в начале июня, вероятно, радовать не будет. Согласно предварительному прогнозу, первая половина месяца в Челябинской области ожидается прохладной. Правда, волны тепла все-таки будут.

Первое, что отмечают синоптики, лето регион встретит дождями. Лить будет всю первую неделю июня. Повышенная влажность отразиться на температуре. Она будет скакать, тепло будет умеренным, жары ждать не стоит. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14+24 °С.

На смену дождям придет солнце, но воздух останется прохладным. В дневные часы до 10 июня столбики термометров будут показывать +12+20 °С.

Впрочем, такая погода для июня – норма, пишет cheltv.ru. Средняя температура воздуха в этом месяце равняется +16+18 °С, в горах – +14+15 °С. Но бывают и аномалии. Абсолютный максимум составляет 34-38 °С. А в холодные годы средняя температура воздуха не превышает +10+14 °С.

В первой декаде месяца обычно приходят заморозки и в воздухе, и на почве. Так, в 1932 и 1935 годах они были даже 19-27 июня.

https://www.cheltv.ru/pogoda-v-iyune-takogo-povorota/