Как при отравлении. У детей с коронавирусом обнаружили новые симптомы

Ученые из Америки обнаружили новые симптомы COVID-19 у детей. Дело в том, что ранее, в апрельском исследовании с участием 2,5 тысяч юных жителей страны, было выявлено лишь 1,7% случаев коронавируса у детей от общего числа заболевших.

Однако в последнее время врачи заметили, что молодые американцы стали умирать от загадочного респираторного заболевания, которому дали название «педиатрический мультисистемный воспалительный синдром».

По данным на 12 мая, такой диагноз поставили по меньшей мере 100 детям, троих жителей Нью-Йорка он уже убил.В странах Европы в конце апреля было зафиксировано не менее 100 подобных случаев, уточняет издание Science.

Дети болеют COVID-19 в основном, как и взрослые. У них появляются кашель, одышка или затрудненное дыхание, высокая температура, озноб, мышечные боли, воспаленное горло, а также прослеживается потеря вкуса или запаха.

Признаки редкого воспалительного синдрома развиваются после того, как у детей диагностируют COVID-19. Они включают проблемы желудочно-кишечного тракта: боль в животе, диарею или рвоту, сыпь или изменение цвета кожи, лихорадку и затрудненное дыхание.

Как полагают специалисты, такая реакция организма вызвана «иммунным ответом пациента» на коронавирусную инфекцию. Родителям рекомендуют при появлении подобного состояния у ребенка сразу же обратиться к доктору.

Между тем, в научном сообществе выяснили, насколько опасным может быть человек, зараженный COVID-19. Такой больной при разговоре выделяет до тысячи вирусосодержащих частиц, и они остаются в воздухе как минимум 8-10 минут.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, отмечают, что скорость оседания содержащих вирус капель слюны зависит от разных факторов. Таких как температура и влажность воздуха, его движение, первоначальный размер капли и присутствие в слюне летучих веществ.

Однако все же главную роль в передаче коронавируса играет размер частиц. У капли большего размера больше шансов заразить – хотя бы один вирус в ней может оказаться. К примеру, в капле слюны диаметром 50 микрометров может находиться частица COVID-19 с вероятностью 37%. А вот капля в 10 микрометров содержит вирусов в 100 раз меньше – 0,37%.

