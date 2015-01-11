В России могут отменить санкции коммунальщикам за некачественные ЖКУ

В России коммунальщиков могут перестать штрафовать за оказание некачественных услуг населению.

Санкции хотят заменить перерасчетом стоимости данных услуг, возмещением морального и другого вреда потребителям, пишут "Известия".

По данным издания, соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований» накануне получили положительную оценку правового управления Госдумы.

В нижней палате парламента отметили, что при штрафе существует более сложная процедура выплаты денег потребителям некачественных услуг. Перерасчет стоимости будет способствовать тому, что гражданин сможет защитить права, уменьшив плату за ЖКУ.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-mogut-otmenit-sankcii-kommunalshchikam-za-nekachestvennye-zhku