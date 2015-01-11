Россиян отправят на пенсию на три года раньше: новая антикризисная мера правительства

В России рассматривают новую антикризисную меру для людей предпенсионного возраста. В правительстве задумались о смягчении требований для досрочного выхода на пенсию. Это будет способствовать поддержке занятости и рынка труда.

Инициатива предполагает, что до конца этого года на пенсию смогут выйти граждане, которым осталось 3 года до выхода на заслуженный отдых. Продолжительность стажа при этом не будет учитываться. Предложение было включено в план восстановления экономики страны. Как пишут “Известия”, документ уже направлен Минэкономразвития в кабинет министров на рассмотрение.

Издание отмечает, что еще одной антикризисной мерой предлагается увеличить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей. Разработчики уверяют, что такие инициативы снизят социальную напряженность и не потребуют серьезных вливаний из бюджета.

https://uralpress.ru/news/federaciya/rossiyan-otpravyat-na-pensiyu-na-tri-goda-ranshe-novaya-antikrizisnaya-mera