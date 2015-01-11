Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на 21 мая

На сегодняшний день в Озерске зарегистрировано: 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 24 человека, из которых 3 ребенка;

выздоровел: 1 человек.

По информации медиков, новая пациентка – мама ребенка, ранее заболевшего коронавирусной инфекцией. По медицинским показаниям ребенок и его мама без проявлений респираторной инфекции находятся дома, на амбулаторном лечении.

В инфекционном отделении Клинической больницы № 71 находится 19 пациентов, в том числе двое детей.

Двое заболевших продолжают лечение в Челябинске.

Одна пациентка проходит лечение в г. Кыштыме по месту жительства.

На карантине находится 195 человек.

Напоминаем: в Озерком городском округе действует обязательный масочный режим.

Необходимо носить защитные маски в общественных местах – магазинах, различных учреждениях, в транспорте, в том числе в такси. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43012/