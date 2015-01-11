Выпускные в Челябинской области пройдут в режиме онлайн

Выпускные на Южном Урале из-за пандемии коронавируса пройдут в режиме онлайн – об этом заявила первый замминистра образования региона Елена Коузова.

Вручение аттестата в этом году пройдет не в торжественной обстановке.

«На следующей неделе мы будем проводить большой областной последний звонок, участие в котором вместе с выпускниками и преподавателями примут известные южноуральцы. Он стартует 25 мая – это традиционная дата проведения последних звонков в России. Он будет, конечно же, в дистанционном формате, но идти дольше традиционных 45 минут. У ребят будет возможность его пересматривать в любое время», – отметила Елена Коузова.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации последние звонки и выпускные вечера Минпросвещения России рекомендует проводить в онлайн-режиме. Форматы организации праздников для школьников и студентов будут предложены на всероссийском уровне. Детально вопросы проведения последних звонков и выпускных вечеров решаются на уровне каждого региона. Минпросвещения проконтролирует их проведение.

https://dostup1.ru/society/Vypusknye-v-Chelyabinskoy-oblasti-proydut-v-rezhime-onlayn_126650.html