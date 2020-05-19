У сотрудника областного роддома в Челябинске выявлен коронавирус

Президент Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях коронавируса объявил о том, что в 2020 году ЕГЭ стартует по всей стране 29 июня, школы будут помогать выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме Подробнее
Поздравление ветеранов со значимыми датами стало уже доброй традицией в округе. 22 мая исполнилось 95 лет ветерану Великой Отечественной войны, фронтовику Николаю Григорьевичу Пучкову. В этот день его поздравил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков Подробнее
Центры занятости населения Челябинской области продолжают формировать группы на обучение востребованным специальностям по поступившим заявлениям женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в центр занятости населения в целях поиска работы Подробнее