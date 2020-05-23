Мишустин дал Южному Уралу 2,5 млрд на фоне снижения доходов из-за коронавируса

23 мая 2020 года, около 14 часов 27 минут, на проспекте имени Ленина у дома №74, водитель, 1997 года рождения, управляя автомобилем марки «ВАЗ - 2107», по предварительным данным, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, и допустил съезд автомобиля с дороги на левую обочину, с последующим наездом на дерево. Подробнее