Мишустин дал Южному Уралу 2,5 млрд на фоне снижения доходов из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления в связи с пандемией коронавируса на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года.
Размер дотации будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.
Подчеркивается, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.
Как следует из распоряжения главы кабмина РФ, Челябинской области планируется направить более 2,5 млрд, Свердловской – 5 млрд рублей.
https://dostup1.ru/finance/Mishustin-dal-Yuzhnomu-Uralu-25-mlrd-na-fone-snizheniya-dohodov-iz-za-koronavirusa_126724.html