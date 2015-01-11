На пляж с дезинфектором: россияне оценили новые требования к пляжному отдыху

В России граждане оценили возможность загорать на пляже, соблюдая социальную дистанцию. Около 31% респондентов выразили готовность находиться на побережье на расстоянии в 1,5-2 метра друг от друга.

В то же время излишним такое требование считает около 20% опрошенных, то есть каждый пятых респондент. Купаться на море в моменты наименьшего скопления отдыхающих, рано утром или поздно вечером, выразили готовность 29% россиян.

При этом обрабатывать дезинфицирующими средствами шезлонги планируют около 20% респондентов. От переодевания в общественных раздевалках откажутся более 35% участников исследования.

Отмечается, что в опросе приняли участие около 2,5 тыс. граждан страны.

https://uralpress.ru/news/federaciya/na-plyazh-s-dezinfektorom-rossiyane-ocenili-novye-trebovaniya-k-plyazhnomu-otdyhu