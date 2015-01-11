Холодное лето на Урале. Прогноз погоды на июнь 2020 дали синоптики

Весна не баловала жителей Урала стабильно теплой погодой. Однако и прогноз погоды на июнь 2020 пока неутешителен.

Так, синоптики дали предварительные оценки тому, каким будет грядущий месяц. Согласно их расчетам, Урал ожидают новые капризы стихии. По данным gismeteo.ru, июнь в целом будет довольно прохладным по летним меркам: например, температура воздуха в Челябинской области поднимется до отметки +30 градусов и выше лишь к последней декаде, к 21 июня, и продержится в течение нескольких дней.

При этом в остальные дни средние дневные показатели составят около +22-25 градусов. А начало июня будет уж совсем не по-летнему холодным: ко 2 июня столбики термометров в дневные часы и вовсе упадут даже до более характерных для осени +12-ти, правда затем вновь резко вернувшись к +20-22-м.

В то же время не стоит ждать от июня и ясной солнечной погоды. Большую часть времени небосвод будет окутан облаками, которые время от времени будут приносить на Южный Урал осадки. Характерно, что наиболее дождливым также окажется начало месяца, в частности, 9 июня ожидается сильный ливень.

Впрочем, довольно оптимистичные прогнозы о том, какая погода будет царить в конце июня, вселяет осторожную надежду на то, что июль на Урале будет по-настоящему жарким.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что лето 2020 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в стране.

https://www.cheltv.ru/holodnoe-leto-na-urale/