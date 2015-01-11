Благоустройство на набережной Гайдара переделают по гарантии

За свой счет подрядчик отремонтирует асфальтобетонное покрытие, которое не смогло «пережить» зиму. Напомним, в прошлом году здесь было начато благоустройство смотровых площадок. В этом году работа будет продолжена.

Глава округа Евгений Щербаков потребовал от подрядчика переделать некачественные работы в части покрытия площадок. За зиму в новом бетоне появились трещины, а местами стал виден армирующий каркас. По гарантии за счет средств подрядчика планируется отремонтировать пять площадок, благоустройство которых было выполнено осенью прошлого года. В частности, должна быть выполнена повторная окраска ограждений, завершены работы, связанные с бетонированием, укрытием оснований стоек ограждений, чтобы не было видно креплений, разобрана опалубка, восстановлены недостающие элементы покрытия, нанесён гидрофобный лак.

В ближайшее время также начнутся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. После ремонта будет нанесена разметка для велосипедной и пешеходной дорожек. Кроме того, в этом году будут благоустроены первая, вторая и седьмая площадки, которые ранее не ремонтировали. Сейчас проводятся аукционные процедуры по определению подрядчика.

– Надеюсь, что мы также изыщем средства, чтобы привести в порядок береговую линию, очистить её от разросшегося кустарника, произвести санитарную рубку деревьев, – отметил заместитель начальника УКСиБ Михаил Сопляков.

Завершить работы планируется в июле. Напомним, протяжённость набережной бульвара Гайдара составляет более одного километра. Она включает в себя восемь смотровых площадок и прогулочную зону.

– Я считаю, в том, что подрядчик переделает некачественную работу, есть наша общая заслуга с жителями этого района. Ведь и начало этого благоустройства мы в свое время добились совместно: собирали подписи, готовили заявку в управление капитального строительства и благоустройства, искали источники финансирования. И благодаря такой активности у нас все получилось, главное – знать механизм, который запустит эту большую работу. Из-за того, что люди сами добились благоустройства набережной, контроль за подрядчиком самый надежный – народный. В конце концов, это наш город, и позаботиться о нем можем только мы сами, неравнодушные жители Озерска, – считает соавтор проекта благоустройства Станислав Воденко.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43076/