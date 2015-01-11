Образование после пандемии: нужно ли возвращение в оффлайн

Как изменится образование после пандемии и нужно ли возвращение в оффлайн – эти вопросы обсудили участники круглого стола Общественной палаты Челябинской области «Пандемия и дистанционное обучение: итоги, проблемы и перспективы». В вебинаре на платформе ZOOM приняли участие министр образования и науки региона, представители Комитета по делам образования Челябинска, некоммерческих общественных организаций, регионального центра оценки качества и информатизации образования, вузов и школ. Провела встречу заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по образованию и науке Елена Сыркина. О выводах и ожидаемых и неожиданных итогах удаленки, футуристическом и ближайшем прогнозах для системы образования:

Открывая встречу, Елена Сыркина отметила, что период дистанционного обучения стал серьезным испытанием для системы образования региона и всей страны. Достойно преодолеть все сложности экстренной удаленки стало возможным благодаря настойчивости педагогов, освоивших в короткий срок работу с различными цифровыми платформами, а также поддержке со стороны родителей.

В рамках встречи специалисты говорили о преодолении сложностей, с которыми пришлось столкнуться всем участникам дистанционного обучения, и о том, как избежать их в будущем.

«До того, как вся эта ситуация произошла, мы воспринимали дистант только как дополнение к основному образованию. Сейчас, конечно, отношение изменилось и существенно. Например, мы научились пользоваться различными платформами. Их десятки – Учи.Ру, Российская электронная школа, Яндекс.Класс, одной из наиболее популярных стала платформа “Сетевой город”, хотя изначально это была чисто управленческая история – журнал, домашние задания, а этот период позволил нам увидеть и оценить обучающий потенциал этой системы. В начале ограничений так, конечно, не казалось – все эти платформы рухнули, и наши, и федеральные. Пришлось принимать оперативные меры, расширять каналы связи, модернизировать цифровую инфраструктуру, вырабатывать алгоритмы работы в системе. Ситуация была непростая, напряженная, но по нашему мнению и мнению наших коллег из федеральных органов управления образованием, мы справились, сделав максимум возможного», – отметил министр образования и науки Александр Кузнецов, выразив благодарность педагогам, которые, по его словам, «в большинстве своем вели себя адекватно и сумели дать детям возможность достаточно благополучно закончить учебный год».

«Сетевым городом», по оценке Минобрнауки, в период ограничений воспользовалось около 1,6 млн южноуральцев.

При этом без проблем, конечно, не обошлось: «По дистанту в школах из минусов можно выделить недостаток цифровой инфраструктуры. Это не позволяет охватить всех школьников электронными ресурсами. Есть населенные пункты, куда до сих пор не дошел высокоскоростной интернет. Есть семьи, где не хватает гаджетов», – обозначил Александр Кузнецов.

Представители вузов отметили другую сложность. Она заключается в оперативной подготовке качественного образовательного контента по всем дисциплинам и курсам. «Технические сложности для нас не так были серьезны, как для школ. У нас давно существуют образовательные программы, которые полностью реализуются дистанционно», – поделился проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Радионов.

Однако, по словам экспертов, форс-мажорный переход на дистанционное обучение дал и неожиданный положительных эффект. Для некоторых школьников бесконтактное обучение оказалось психологически более комфортным, они увидели для себя новые возможности, стали активнее. А в вузах выросла посещаемость студентами онлайн-пар.

При этом большинство участников круглого стола сошлось на том, что классическую форму образования технологии не заменят. Тем более вряд ли возможно заменить живое общение студента и педагога в творческих вузах.

Ректор Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского Елена Сизова была достаточно резка в оценке: «Нам – и такое мнение разделяют педагоги всех консерваторий страны – впору хвататься за голову. Пение, исполнительское мастерство – все это требует прямого контакта с преподавателем, и такое полуфабрикатное общение, когда студент что-то где-то на непонятном инструменте записывает и присылает кусочками педагогу, который должен это все оценить, конечно, совершенно неприемлемо. Что касается теории – тут, конечно, проблем нет…»

Еще одну проблему обозначил проректор по научно-исследовательской работе ЧГИК Сергей Синецкий – федеральные ведомства абсолютно не учитывали разницу во временных поясах: «Как следствие, в период самоизоляции из режима рабочего времени педсостав института перешел фактически в круглосуточный режим».

В ходе обмена мнениями слова попросил предприниматель в области IT-проектов, разработчик ряда мобильных приложений, программного обеспечения Денис Безенков, который поделился своим видением настоящего и будущего системы образования. Он в частности, призвал «правильно понимать и трактовать имеющиеся на текущий момент решения». «Упомянутые Скайп, ZOOM – это всего лишь средства коммуникации, это не инструмент педагогического процесса – это инструмент связи, точно так же как сотовая связь. Надо понимать тот факт, что инструментарий, который мы рассматриваем вроде как цифровую трансформацию образования, на самом деле является всего лишь этапом погружения в предмет, неким переходным этапом. Но в горизонте 1-3 лет будет этап настоящей цифровизации – трансформации процесса в софт, использование которого начинает обучать учащегося. Здесь будут использоваться нишевые тематические программные продукты – по химии, математике и так далее. И роль педагога, в первую очередь, в негуманитарных предметах, вряд ли останется прежней, и питать иллюзий на этот счет не нужно: от преподавателя потребуется не столько талант, сколько умение работать с алгоритмами, скриптами и софтом и так далее», – отметил Денис Безенков.

Он также отметил еще один аспект, которым нужно заниматься: это административная работа, которая сопровождает педагогический процесс и в которой, по его словам, гораздо больше пробелов, чем в самой коммуникации с учащимися. «Сейчас происходит ослабление всех стартовавших цифровых трендов, идет возвращение к обычной жизни, но не тешьте себя иллюзиями – мир уже трансформировался», – резюмировал он.

Впрочем, представители вузов с ним не до конца согласились. По словам Андрея Радионова (ЮУрГУ), «вуз – это несколько иная область, нежели просто трансляция занятий»: «Не соглашусь, что традиционная форма обучения уйдет в историю. Одна из задач вуза – социализация. А кроме того, в науке, как и в искусстве, иногда невозможно обойтись дистантом. У нас очень много учебной техники, и есть достаточно сложное оборудование, которое просто невозможно заменить дистанционным двойником, а значит, речи об удаленке тут не идет».

Министр образования и науки региона Александр Кузнецов, в свою очередь, отметил, что «работы непочатый край» и вне футурологических прогнозов. «Хотя у нас крепкий педсостав в масштабах страны, но в методическом плане нам над большим спектром вопросов предстоит потрудиться, часть из них была ясна и раньше – создан центр непрерывного повышения мастерства педагогов, одним из направлений будет как раз привитие цифровых компетенций нашим учителям», – отметил он.

Также прозвучало мнение, что нужно внедрять не только внутрикорпоративное обучение, а чтобы школы делились опытом, в том числе проживания дистанционного обучения.

В завершение встречи участники дискуссии пришли к выводу, что при всех ошибках, проблемах и сложностях дистанционный формат обучения на Южном Урале справился со своей задачей – помог обучающимся завершить учебный год и уберечься от угрозы заболевания. Общее резюме: при всем стрессе, неожиданности – обвала системы не произошло, напротив, преодолен некий барьер, который сохранялся у многих педагогов.+

«Этот опыт стал неким толчком. Мы поняли, что мы – способны. Мы все признаем, что дистанционное обучение – существующая реальность, которая будет развиваться, потребует новых юридических, методических и психологических мер», – подвела итог обсуждения модератор круглого стола Елена Сыркина.

Она добавила, что по итогам обсуждения будет сформирована резолюция, которая будет передана в Общественную палату РФ для дальнейшей проработки.

https://dostup1.ru/society/Obrazovanie-posle-pandemii-nuzhno-li-vozvraschenie-v-offlayn_126879.html