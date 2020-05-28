Печальная новость — первая смерть от Ковида нашего горожанина…

Зарегистрировано за весь период выявления COVID-19: 35 человек.

На сегодняшний день из общего количества заболевших в Озерском городском округе выздоровело: 17 человек, из них 1 выписан из стационара г. Челябинска, 1 пациентка из больницы г. Кыштыма.

Пациент (81 год) скончался в Областной больнице № 3 г. Челябинска с диагностированным COVID-19 и тяжелым онкологическим заболеванием.

Больных коронавирусной инфекцией: 17 человек.

В стационаре Клинической больницы № 71 проходит лечение 14 пациентов, 1 – в Челябинске, 2 наблюдаются дома.

На 30 мая выявлен один новый заболевший коронавирусной инфекцией. Источник заражения – внутрисемейный.

На карантине находится 277 человек.

Медики призывают жителей Озерска не заниматься самолечением, которое при появлении признаков недомогания (повышенная температура, слабость, признаки ОРВИ) может усугубить ситуацию и навредить организму. Необходимо своевременно вызывать врача по телефону.