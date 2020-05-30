Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на 1 июня

Зарегистрировано за весь период выявления COVID-19: 39 человек.
На сегодняшний день из общего количества заболевших в Озерском городском округе выздоровело: 18 человек, из них 1 выписан из стационара г. Челябинска, 1 пациентка из больницы г. Кыштыма.
Умер: 1 пациент (29 мая).
Один из пациентов Клинической больницы № 71, 1985 года рождения, с внебольничной пневмонией (тотальное поражение легких) и сопутствующим тяжелым заболеванием вторые сутки подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
На карантине находится 234 человека.
Напоминаем, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 14 июня включительно.
Продолжает действовать масочный режим.
Разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице в составе одной семьи либо до двух человек одновременно.
Работают продуктовые магазины, аптеки, банки, зоомагазины, а также непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью до 400 кв. метров.
Предприятия общепита продолжают работать на вынос и в режиме доставки.
Массовые мероприятия не проводятся.
Для организаций сохраняется обязательность профилактических мер: дезинфекции помещений, масочного режима, контроля температуры тела сотрудников.