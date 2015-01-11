Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью 2020 года – об этом на брифинге заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, в случае успешного создания вакцины осенью можно будет приступить к массовой вакцинации. Пока необходимо научиться жить с учетом рисков, которые несет коронавирусная инфекция.

Напомним, в Минобороны сообщили, что отобрали 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в испытании новой вакцины от коронавируса. Исследования будут проводиться в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Добровольцы прибудут туда 3 июня.

Ранее в ЦНИИ Минобороны РФ уже были изучены и успешно испытаны вакцины против геморрагической лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного синдрома.

https://dostup1.ru/medicine/Massovaya-vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-mozhet-nachatsya-osenyu_127000.html