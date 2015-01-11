Жительницу Озерска обманули брокер-мошенники

Полицейские Озерска расследуют уголовное дело по факту мошенничества

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление местной жительницы, 1960 года рождения, о том, что она стала жертвой мошенников. В сети «Интернет» женщина увидела объявление о получении дополнительного заработка, и перешла по указанной ссылке. Далее ей позвонил молодой человек и предложил легко заработать на биржевой платформе. Он уверял, что рисков нет, и вся работа с деньгами будет проводиться через приложение удаленного доступа к компьютеру. Женщину убедили, что чем больше денег она вложит, тем больше прибыли получит. Используя программу удаленного доступа к персональному компьютеру, мошенники создавали видимость роста прибыли. Таким образом, потерпевшая лишилась более 300 тысяч рублей.

Стражи порядка предупреждают о том, что предложения о легком заработке поступают в основном от мошенников. Общаясь якобы с брокерами, будьте бдительны. Прежде, чем вкладывать свои сбережения куда-либо, соберите информацию об организации, изучите отзывы других вкладчиков, проверьте сведения о наличии лицензии. https://74.мвд.рф/news/item/20297360