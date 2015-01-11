В Челябинской области ожидаются заморозки до –2 градусов

Ночью 3-4 июня в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов/

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков на Южном Урале.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Территория Челябинской области подвергается заморозкам практически весь теплый период года – с мая по сентябрь. Майские заморозки наблюдаются ежегодно. По области, особенно в горных районах вероятность летних заморозков выше. За последние 35 лет наблюдалось всего три случая июльских заморозков.

В августе повторяемость заморозков возрастает, и они могут наблюдаться несколько ночей подряд. В сентябре заморозки распространяются уже на всю территорию области.