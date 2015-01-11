Озерчанку поздравили со столетним юбилеем

Одна из старейших жительниц Озерска, ветеран Великой Отечественной войны Анна Васильевна Галузина 3 июня отметила вековой юбилей. Глава округа Евгений Щербаков по телефону тепло поздравил Анну Васильевну с красивой датой, пожелал ей крепкого здоровья, поблагодарил за бесценный вклад в Великую Победу, искренне восхитился ее силой духа и жизнелюбием.

К имениннице приехала небольшая делегация, участники которой, соблюдая нормы эпидемической безопасности, устроили под окном Анны Васильевны настоящий праздник.

Слова поздравлений произнес Михаил Ядрышников, директор реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк»:

- Сто лет – немыслимо великая цифра в наши дни. Вы достойно прожили свой век! Желаю вам еще долгих лет жизни в окружении семьи и близких, крепкого уральского здоровья.

От души поздравил юбиляршу председатель Совета ветеранов ПО «Маяк» Геннадий Завгородний. Начальник управления социальной защиты Лилия Солодовникова передала виновнице торжества многочисленные букеты цветов, подарки, поздравительное письмо Президента России В. В. Путина.

Несмотря на почтенный возраст, Анна Васильевна находится в здравом уме и твердой памяти, она с радостью принимала поздравления. Волонтеры Всероссийской акции «МыВместе», члены Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов округа приготовили музыкальный сюрприз, исполнив несколько песен, подарили праздничное настроение имениннице и ее родственникам.

Анна Васильевна Галузина прожила нелегкую и полную событий жизнь. Родилась в 1920 году в селе Матвеевское Сасовского района Рязанской области. Участница Великой Отечественной войны: воевала с апреля 1942 по май 1945 года на Белорусском направлении в первой Дивизии противовоздушной обороны, в звании ефрейтора. Участвовала в освобождении городов Малоярославец, Медынь, Юхнов и сёл Смоленской области.

Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 8 юбилейных медалей, в том числе юбилейной медалью «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».

Анна Васильевна работала на ПО «Маяк» с 1953 по 1963 год в п/я - Я13/48, инспектором по кадрам и с 1963 по 1975 год - техническим секретарем парткома. Имеет трудовые награды и звания: медали «3а доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

С 1946 года жила в семье брата, ухаживала 24 года за Валентином - племянником, который был инвалидом 1 группы. Благодаря её терпению и должному уходу, Валентин окончил институт, работал. В настоящее время Анна Васильевна живет в семье второго племянника, Дмитрия Васильевича. Близкие ей люди отмечают доброту и тепло, которые она всю жизнь дарит окружающим.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43182/